Balotelli e il sogno Napoli infranto da ADL

Al termine della partita amichevole del Napoli contro l’Adana Demirspor, ai microfoni di SkySport, ha parlato anche Balotelli.

L’attaccante dell’Adana dopo aver parlato della sua condizione fisica e della Nazionale, ha anche parlato della squadra di Luciano Spalletti.

Spesso infatti il nome di Mario Balotelli è stato accostato al club azzurro, una squadra da sempre corteggiata da SuperMario.

Dalle parole di Balotelli si evince che il suo arrivo al Napoli mai concretizzato risiede nelle volontà del Patron Aurelio de Laurentiis.

“Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli, purtroppo io rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli, io ho sempre detto… magari…“

