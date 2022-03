Balotelli: “Avrei voluto giocare a Napoli”

Mario Balotelli, attaccante italiano ed ex Milan e Inter fra le tante squadre in cui ha militato, ai microfoni di Dazn ha rilasciato un’intervista dove ancora una volta ha dichiarato il suo amore per Napoli, svelando un retroscena:

“Avrei sempre voluto giocare al Napoli. Se non fosse per De Laurentiis, sarei già da 10 anni a Napoli. Io ero innamorato e sono innamorato di Napoli avrei giocato sempre a Napoli. A Mino (Raiola ndr) lo dicevo sempre che mi piaceva giocare a Napoli Dopo che è nata mia figlia ho detto: ‘Cavoli sarebbe un sogno'”.

