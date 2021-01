Il ballo delle colpe a Napoli, intervista a Spud di Twitter

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Spud, insider di Twitter: “Io penso che il problema di base di tutta questa situazione sia di livello comunicativo. Da una parte è ridicolo e mediocre e dall’altra parte è assente. Sotto questo punto di vista 80% colpa di Gattuso, 20% da parte del Napoli. Il 20 è forse maggiore dell’80 di Gattuso. Io per quanto possa valere in una situazione del genere dove non si fa altro che giocare al massacro non posso vedere una società che resta in silenzio”.

Il veleno stanca…

Poi l’ospite continua: “Se io fossi la società non avrei mandato nemmeno Gattuso in conferenza, ma Giuntoli o De Laurentiis stesso con un comunicato dicendo che ‘andiamo avanti con lui o Rino va via’. Gattuso? Qua parliamo sempre di mentalità, ma tu davanti ai microfoni non puoi ridurre il tutto al veleno o all’odore del sangue. Tu non puoi andare a non specificare i limiti tattici, andando ad incrementare delle discussioni, spiegando che Hysaj è a sinistra e tizio è dall’altra parte”.

“La cosa preoccupante è che nel 2030 dai le colpe ai ragazzi che non hanno mentalità, ma da che mondo è mondo, la mentalità non la si dà con il blasone. La personalità si emana in maniera quasi inconscia. Devi trasmettere al gruppo tu in primis che hai le idee chiare. Tu ancora oggi dopo due anni, non riesci a far capire chi è il tuo portiere! Viviamo una situazione in cui chiediamo alla squadra una delicatezza tattica importante. Una domenica sì e una domenica no abbiamo un’esperienza tattica diversa. Se vogliamo fare i seri, ognuno si assume le proprie responsabilità”.

Il FantAllenatori di Spud: Juric in testa

“Dobbiamo chiederci anche i messaggi che manda l’allenatore, che sono banali. Deve andare via? Sì per me sì. Questa rosa è fortissima, il Napoli può fare il quarto posto. Io gli direi a questo punto ‘dimettiti’. De Laurentiis lo vuole esonerare? So che Aurelio è imbufalito. Io credo che un allenatore da tenere in considerazione sia Juric, se non dovesse succedere la rottura con Gattuso. Se dovesse accadere, dico Spalletti. Io mi qualifico in Coppa Italia e la sera stessa dico a Gattuso ‘arrivederci e grazie’. Giuntoli? Lasciamo stare il falco, sono troppo di parte. Ragazzi, ma chi è che fa giocare Maksimovic in scadenza?! chi è che non valorizza Lobotka?! chi è sta ammazzando quel fenomeno di Zielinski?!”, conclude Spud.

