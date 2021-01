Bakayoko: “Contento, ma dobbiamo ancora prendere confidenza”

By

Dopo una sofferta vittoria alla Dacia Arena con goal in extremis di Tiémoué Bakayoko, ai microfoni di Sky c’è proprio il 26enne centrocampista francese. Nel post-partita di Udinese-Napoli queste le sue parole.

“È stata una buona vittoria per la squadra perché attraversiamo un momento difficile e bisognava dare un segnale, venendo dalla sconfitta in casa contro lo Spezia”, osserva il giocatore.

Il 5 azzurro poi commenta il momento di forma: “Spero che noi come squadra continuiamo a vincere. Dobbiamo prendere confidenza, ma questo è un segnale importante per tutti, squadra, allenatore e club”. Poi sul gol: “Sono molto contento per il primo goal con questa maglia anche perché è stato il goal vittoria”, conclude.

