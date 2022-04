Baiano: “Viola squadra che gioca per vincere, il Napoli avrà qualche spazio in più”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco “Ciccio” Baiano.

Oggi stimato allenatore, da giocatore punta di diamante della Fiorentina, all’interno di un’attacco stellare in coppia con Batistuta. Questo il suo parere sulla volata scudetto: “Napoli leggermente avvantaggiato dal punto di vista offensivo. Le altre stanno peggio, sono affannate e fanno fatica a fare gol. Però poi vincono comunque...”.

Baiano è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Napoli, con cui ha esordito in Serie A. Quindi domenica pomeriggio avrà lo status di doppio ex (“Firenze è una parentesi molto importante della mia carriera. Tifo 50 e 50%...”). Sulla gara con la Viola, si esprime così. “Sicuramente il Napoli avrà qualche spazio in più, la Fiorentina è una squadra che gioca per vincere, Italiano ha cambiato totalmente la mentalità dei giocatori…“.

Baiano di fase offensiva se ne intende non poco. Del resto componeva assieme a Rambaudi e Signori il terzetto d’attacco del Foggia delle meraviglie di Zeman, noto ai più come Zemanlandia. Sui miglioramenti della Viola si esprime in questa maniera: “Ha 20 punti in più rispetto all’anno scorso ma la squadra non è stata stravolta, sono arrivati 3-4 giocatori. Questo la dice lunga sul lavoro fatto da Italiano. Ovviamente attaccando con tanti uomini può lasciare delle possibilità agli altri, Osimhen se dovesse giocare potrebbe avere spazi importanti...”.

A proposito del centravanti del Napoli, queste le considerazioni di Baiano sull’infortuno del nigeriano. “Osimhen ha sicuramente sentito qualcosina ed è stato bravo a fermarsi, evidentemente si è fermato in tempo. In questi casi qua bisogna capire quanto vale il rischio, perché una cosa è allenarsi sotto ritmo e una cosa è la partita, in cui devi spingere al massimo. Bisogna valutare molto bene a cosa si va incontro. Ci auguriamo tutti che possa giocare e che faccia bene ma nel caso in cui si dovesse poi far male potrebbe rischiare. Un mio vecchio allenatore diceva che è meglio saltare una partita che cinque!“.

