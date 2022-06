Baiano: “Deulofeu mi piace tanto. Ostigard non è Koulibaly. ”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’allenatore Francesco Baiano.

“Deulofeu è un giocatore che mi piace tanto, è maturato molto e quest’anno ha fatto molto bene, può giocare sia da esterno che da sotto punta. Deve sostituire un giocatore come Insigne che negli anni ha fatto la storia, però è un bel giocatore.

Mi auguro che il Napoli si possa rinforzare, però bisogna aspettare. Abbiamo preso un giocatore che è un grande talento ma viene a giocare in un campionato molto difficile.

Ostigard non è Koulibaly, è giovane e molto fisico ma deve crescere. Arrivi in una piazza difficile e se non c’entri la Champions è un fallimento, molti giocatori potrebbero risentirne.

Quando arrivi in una nuova squadra c’è, sicuramente, grande entusiasmo ma non so se portano qualcosa in più rispetto agli attuali”

