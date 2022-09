Bagni: “Vi spiego come fermare Kvaratskhelia. La vera sorpresa non è lui”. Pronta la risposta ironica di Del Genio…”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ora operatore di calciomercato e apprezzato opinionista sportivo, ha parlato nel corso di Si Gonfia la Rete su Tele A di Kvaratskhelia e oltre ad elogiarlo ha spiegando come fare per marcarlo e limitarlo:

“Lui può andare indifferentemente sull’esterno o accentrarsi, per provare a fermarlo bisognerebbe concedergli solo il fondo, se resti nel mezzo lui ti sorprende e tu non sai dove andare”.

Pronta la replica simpatica di Del Genio:

“Ma allora non dirlo come si fa a fermarlo…” tra le risate in studio.

Poi l’ex centrocampista del Napoli ha parlato anche del difensore azzurro Kim:

“Kvaratskhelia sta facendo molto bene, ma lo conoscevamo e sapevamo che avrebbe potuto fare bene anche in Serie A. Avevo invece delle perplessità su Kim. Ho sempre detto che nell’uno contro uno è molto forte, ma non pensavo avesse questo rendimento. Nelle uscite non mi faceva impazzire. Luciano Spalletti è stato bravo nel migliorarlo. Ora Kim si limita a fare il difensore ed è lui la vera sorpresa del Napoli: non sbaglia più niente, in area è insuperabile, marca benissimo, vince tutti i duelli… davvero una grande scoperta”.

