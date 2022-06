Bagni: “Si vince con i giocatori più forti! Su Mertens ci sono anche altri paesi interessati. Su Kvaratskhelia, Sirigu e Sportiello…”

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli di Maradona, è intervenuto a Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”.

“Episodi di razzismo a Napoli? Si vede che è gente che non vive la realtà di Napoli, città meno razzista d’Italia. Se ci fossero stati questi episodi, Koulibaly avrebbe messo le cose in chiaro.

Non bisogna dare importanza a gente che non conosce certe realtà, non bisogna neanche ascoltarli.

So che per Mertens, oltre l’Italia, ci sono altri paesi interessati. Più passa il tempo e più i procuratori si muovono per non farsi trovare impreparati, ed è giusto così. Mi dispiacerebbe molto.

Si vince con i giocatori più forti, con quelli completi, e quelli che abbiamo noi e che sembra vadano via sono i più forti. Se l’anno scorso l’obiettivo era il quarto posto, con quei giocatori, è ovvio che l’anno prossimo sarà difficile raggiungere lo scudetto.

Kvaratskhelia è un giocatore che piace a tutti, è sia fisico che tecnico ma soprattutto è libero di testa. Bisogna vedere quando arriva a Napoli, anche se tutt’ora sta giocando a livello internazionale. Aspetterei per giudicarlo e per farlo giocare titolare, ma comunque per il prezzo pagato è stato un grande affare.

Sportiello mi piace, però prenderei più Sirigu come secondo di Meret. Io sono convinto che rimarrà Meret con uno di esperienza dietro, che potrebbe essere Sirigu.

Non so se sia stato ‘dannoso’ il successo del Milan, poiché dopo tanti anni che la nostra società vinceva con il monte ingaggi avendo davanti la Juve che aveva ingaggi stratosferici ha vinto la squadra con il monte ingaggi più basso delle 4.

