Bagni: “Napoli davvero forte, non deve avere timore di questa Juventus”

Sulle frequenze di Radio Marte, nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Salvatore Bagni. L’ex mediano del Napoli di Maradona ha toccato svariati argomenti.

Queste il suo giudizio sull’ultimo arrivato dal mercato in casa partenopea.

“Anguissa in questo momento è un giocatore migliore di Bakayoko. Sicuramente è un giocatore adatto al Napoli, buonissimo acquisto. L’ho visto bene anche da mezz’ala, ma lo preferisco davanti alla difesa, con due mezz’ali molto forti…“.

Alla luce di quest’ultimo innesto, secondo Bagni la squadra partenopea rientra a pieno titolo nell’alveo delle candidate alla vittoria finale del campionato.

“Napoli favorita per lo Scudetto? Ne sono convinto. Quest’anno è rimasta la stessa squadra, forse leggermente migliorata. Juan Jesus ha due ruoli, Spalletti lo conosce, all’occorrenza può essere utile. Secondo me il Napoli è una squadra veramente forte!“.

Sul giudizio lusinghiero circa le prospettive future degli azzurri manifestato dall’ex scudiero de El Diez, non pesa affatto il limbo in cui è finito Insigne.

“Ha una libertà mentale e una gioia che prima non aveva. Gli vengono delle giocate veramente da campione vero. Andare avanti con il contratto a scadenza? De Laurentiis è una persona intelligente, che capisce frangenti e situazioni. Se si dovessero incontrare senza venirsi incontro, allora potrebbero nascere attriti. Vediamo cosa succede...”.

A proposito di proiezioni future. Bagni si esprime in questa maniera sulla Juventus, prossimo avversario di scena a Fuorigrotta sabato pomeriggio.

“Allegri si è preso una bella gatta da pelare. E’ tornato dove ha fatto benissimo, ma con una squadra nettamente inferiore. Sta cercando soluzioni che farà fatica a trovare. Se fa giocare Kean, non gioca Dybala. Se gioca Dybala, ci sono pochi giocatori in area. Locatelli, bel giocatore, ma non può stravolgere positivamente il centrocampo. La Juventus di un tempo, anche se andava sotto, aveva delle reazioni che con l’Empoli non ci sono state. Farà fatica a trovare soluzioni positive…“.

Questo, in definitiva, il pronostico per il big-match di sabato.

“Il Napoli non deve avere timore. Può allontanare definitivamente la Juventus dal discorso scudetto!”.

