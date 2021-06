Bagni: “Mertens a un bivio. Di Lorenzo, forza fisica e affidabilità…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Salvatore Bagni. L’ex mediano del Napoli ha commentato gli Europei, gettando anche uno sguardo sui giocatori azzurri impegnati con le rispettive nazionali.

Il primo passaggio, inevitabile, è stato sulle difficoltà incontrate dall’Italia contro l’Austria, una gara tutt’altro che agevole per gli uomini di Roberto Mancini. “Contro l’Austria siamo andati in difficoltà, ma il Belgio che ho visto ieri sera non mi fa paura. Il mio timore era quello di vedere un’Austria aggressiva, attenta, che ha discreti valori tecnici. Infatti la partita nel secondo tempo l’hanno fatta loro. Chiesa e Pessina hanno portato fisicità e colpi importanti. La gara è stata decisa con un colpo, come quella di tra Belgio e Portogallo. Meritavano i lusitani e forse per noi è stato meglio, il Belgio avrà qualche infortunato di lusso. Con il Portogallo saremmo andati più in difficoltà…”.

A proposito di Belgio, l’ingresso in campo di Mertens contro i lusitani non ha spostato gli equilibri più di tanto. Anzi, secondo una parte della critica, Ciro sarebbe stato deleterio piuttosto che funzionale ad uno sviluppo armonico della manovra d’attacco dei fiamminghi. “Mertens? Anche ieri correva dietro gli avversari più che giocare. Grande generosità, ma le qualità che si sono viste per tantissimi anni a Napoli non si sono viste. Quando l’ha messo dentro, Martinez pensava altre cose...”.

Secondo l’ex centrocampista di Inter e Napoli, profondo conoscitore delle dinamiche che alimentano il calciomercato, forse sono maturati i tempi per preventivare una separazione consensuale tra la società di ADL e Mertens “Mertens da vendere? Arriva un bivio nella vita per tutti. Dopo l’infortunio di San Siro abbiamo visto di meno. Non credo che possa più ripetere le grandissime stagioni di un tempo. Sarà difficile, anche perché arrivi a 34 anni e hai bisogno di ritmo e invece stai più in panchina che in campo. Sarà molto difficile trovare la condizione...”.

Per un giocatore del Napoli messo alla berlina dalla critica, ce n’è un altro che invece sta facendo davvero bene: Giovanni Di Lorenzo. “Con tutto il rispetto per Florenzi, Di Lorenzo ha fatto bene ed è un giocatore di un’affidabilità eccezionale. Ha una forza fisica e un cambio di passo che l’hanno fatto diventare un giocatore importante, 5 anni fa non aveva contratto. A volte nel calcio chi giudica non ci capisce molto. Quando si pensava che poteva andare in discesa avrà una salita vertiginosa!”.

