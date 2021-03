Bagni su Juventus – Napoli, mercato e la querelle AdL – Gattuso

Tra nazionali, probabile nuovo tecnico o eventuale riconferma di Gattuso e mercato, Salvatore Bagni parla ad ampio raggio del momento e del futuro degli azzurri

Ti consigliamo questo – Nicola Mora: quel lungo viaggio, dalla via Emilia all’ombra del Vesuvio di Francesco Infranca

Imperativo: “Serenità”

Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo, trasmissione quotidiana di Raffaele Auriemma, esprimendo vari pareri. L’ex partenopeo inizia parlando dei nazionali impegnati in questi giorni: “In questo momento ci troviamo davanti un gruppo nel quale regna la serenità. È un fattore troppo importante anche in virtù delle due finali vinte dalla squadra. Le altre le vedo in difficoltà: vedi Juventus, Milan e Roma… Spero solo che questa sosta non abbia influito negativamente. La serenità in questo momento sta facendo la differenza. Sono convinto che questo sia proprio un buon momento…”, alludendo ad un rush finale.

Ti consigliamo questo – Napoli, le 5 conferme al Fantacalcio del rush finale: occhio a Mertens di Fabrizio Gerolla

I guerrieri per sconfiggere la Vecchia Signora

Bagni ha poi parlato di una formazione “Anti-Juve”, in vista dell’importantissimo scontro del 7 aprile allo Juventus Stadium. “Credo che Lozano e Demme siano adesso due elementi fondamentali – inizia Bagni sulla questione – l’italo-tedesco ha mostrato di essere cresciuto tanto”, mettendo così in risalto il momento di forma del 4 del Napoli. Lo ha definito un “momento positivo, è diventato l’ideale a centrocampo. Fa anche meno falli e prende meno cartellini”, denotando nel giocatore una nuova diligenza.

Su Lozano invece: “Lozano dopo l’infortunio deve aver recuperato. Al momento è in Nazionale, ma credo che Gattuso debba impiegarlo per almeno 45 minuti in Juventus-Napoli. Se lo vuoi utilizzare, ed è un calciatore che devi sfruttare, deve giocare qualche minuto. È un attaccante irruento che però potrebbe far bene per il tipo di gioco anti-Juventus, poi ha tanta carica agonistica, è una sua caratteristica. A ogni modo spero sia una partita più semplice di quella che ci aspettiamo”.

Ti consigliamo questo – Verdù: “Sarri e la Juventus erano destinati a lasciarsi, anche per questione estetica”

AdL – Gattuso: nuovo matrimonio improbabile

Il 64enne di Correggio ha poi espresso la sua opinione su di una possibile riconciliazione tra il tecnico calabrese e il patron azzurro. In vista delle dichiarazioni di De Laurentiis, il quale ha affermato di non voler parlare di allenatori almeno fino a fine aprile, queste le parole di Salvatore Bagni: “Io non credo che provi (De Laurentiis ndr) a convincere Gattuso a restare. Si è formato un muro e Rino si è sentito tradito. AdL non vuole trovarsi dinanzi ad una muraglia cinese. E poi credo che al momento non sia proprio il caso di parlarne, anche perché non si è concretizzato alcun obiettivo per adesso”.

Per le sue sensazioni personali, Bagni spera che “Rino resti a Napoli per lui e per la squadra”, ma “conoscendolo è una situazione alquanto improbabile, ma non impossibile..”.

Ti consigliamo questo – Pecci duro sulla Serie A: “Italia? Squadre per il quarto posto e non per vincere”

La “spesa” per l’anno prossimo

Non poteva mancare un occhio al mercato per la prossima stagione di Serie A. Tanti i nomi, ma su tutti si parla di Barak e Zaccagni, ottimi prospetti che stanno esaltando la piazza veronese.

“Zaccagni? Mi piace, l’ho sempre detto. È un calciatore che affronta tutte le partite allo stesso modo, poi ha carattere, tecnica e forza fisica. Sinceramente per Barak, invece, credo non sia questo grandissimo giocatore e penso che il Napoli possa cercare di meglio”, chiudendo un discorso di mercato più “realistico”.

Anche altri nomi, tra cui quello di Koopmeiners, capitano dell’AZ, e Doku, 18enne belga di grande talento. “Non credo che siano giocatori nelle possibilità del Napoli. In Olanda e Belgio hanno alzato molto i prezzi. Il lato scouting viene curato alla perfezione. Lo stesso discorso che fa l’Atalanta in Italia…e guardate che calciatori che hanno… Doku inoltre, è un giocatore di livello internazionale che ha grande tecnica, velocità ed è un esterno fortissimo. Ci sono tantissimi club su di lui”, confermando le voci che vedono il Liverpool sul talento.

Sul mercato in uscita invece, Bagni ha affermato che “Koulibaly e Fabian sono due giocatori molto importanti che potrebbero giustamente partire per buone offerte. Senesi e Zaccagni sostituti? Non sono sicuramente a livello delle partenze, non hanno maturità internazionale per essere definiti sostituti”, conclude Bagni.

Ti consigliamo questo – Koulibaly ed il teorema del Top Player da certificare ad ogni costo di Guido Gentile

Segui anche PerSempreCalcio.it

Classe ’92, napoletano. Metto nero su bianco fatti e pensieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati