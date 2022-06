Bagni: “Gira una bugia su Koulibaly! Sono preoccupato per una cosa”

A Radio Marte è intervenuto Salvatore Bagni ex calciatore del Napoli. Ecco cosa ha detto:

“Nel Napoli c’è gente che vuole essere ceduta e magari non ci riuscirà e rimarrà in Campania: di questo mi preoccupo.

Chi rimane, in che stato resta a Napoli? Abbiamo un’ottima squadra e che potrebbe fare bene, ma non intravedo una gran lotta per lo scudetto.

Saranno tutti contenti? Non ci credo.

Faremo un gran campionato? Ci credo ancora meno.

“Il senegalese è un perno insostituibile. Su di lui si pò ricostruire qualcosa di importante. De Laurentiis deve fare uno strappo alla regola”

“Mi preoccupa la situazione relativa agli azzurri che resteranno al Napoli senza rinnovo di contratto. Sarei contento se la squadra rimanesse così perché il Napoli potrebbe ripetere lo stesso campionato della scorsa stagione. Koulibaly è il simbolo positivo di tante stagioni a Napoli. Era simbolo positivo anche quando veniva criticato. È diventato un totem di questa squadra. Su di lui si può ricostruire qualcosa di importante, è un perno insostituibile di questa squadra. Speriamo non arrivi niente di interessante per il presidente. Nessun napoletano può pensare che Koulibaly voglia andare via da Napoli. Il presidente di strappi alla regola non ne vuole fare con i contratti, ma quei soldi li merita tutti e ne merita anche molti di più.

Le dichiarazioni di De Laurentiis sullo scudetto? Una cosa detta lì alla fine della conferenza. Mancano 18/19 giorni al ritiro. Anche se tutti dicono che tutte le squadre non saranno complete, io vorrei vedere un nucleo ben definito con delle certezze. Avremo un vantaggio enorme nei confronti delle altre squadre, perché se avevamo uno svantaggio quando i nostri hanno giocato la Coppa d’Africa, adesso abbiamo un vantaggio perché partiranno in pochi per il Mondiale.

“Napoli competitivo per lo Scudetto e può vincerlo, secondo De Laurentiis? Ma come fa a pensarlo, suvvia… E’ stata una frase buttata lì a fine conferenza. C’è un po’ di caos, perché non si sta sbloccando nulla: passano i giorni, siamo al venti, il ritiro si avvicina e non ci sono novità. Lo sa anche il presidente che il Napoli sarà più debole dell’anno scorso“

Bagni ha poi aggiunto:

“Dire che voglia andare via è una bugia. Lo aspettiamo e vorremmo tutti che rimanesse. Non dipende nè da lui nè dalla società, ma da altri, e cioè bisogna capire che offerte arriveranno. Speriamo non giungano proposte interessanti per il presidente, altrimenti potrebbe venderlo”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati