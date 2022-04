Bagni: “Doti di Mertens mal gestite”

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport in merito al pareggio della squadra azzurra con la Roma di Mourinho.

“Mertens mal gestito, poi il calo atletico. Che chance persa… Tanta qualità, ma è mancata la personalità per vincere. La squadra è superiore per qualità al nostro gruppo del 1987, ma noi avevamo più carattere. Fuori casa i giocatore hanno reso meglio perché si sono sentiti più liberi sul piano mentale”

Non solo i tifosi vorrebbero Mertens titolare

“Mertens… So che alla sua età forse non regge più i 90 minuti. Ma visto che Fabian Ruiz e Zielinski non sono stati brillanti ultimamente per vari problemi, al loro posto avrei inserito Mertens con una mediana bloccata con Anguissa e Lobotka. Piuttosto che schierarlo nel finale io lo farei entrare dall’inizio per sostituirlo eventualmente dopo. Dà carica alla squadra con la sua presenza in campo. In questo Napoli un trascinatore come Mertens serve molto”.

