B.Longhi: “Kvaratskhelia fa harakiri!”

Bruno Longhi : Kvaratskhelia fa harakiri!

Juventus-Napoli è tutta nell’errore del 77 azzurro, davanti a Szczesny . Il Napoli poteva passare in vantaggio, sul finale del primo tempo e la partita, avrebbe probabilmente preso una piega diversa.

Il georgiano non ha un controllo efficace e il suo tiro finisce alto, sopra la traversa.

Tutti i quotidiani sportivi bocciano la prestazione di Khvicha, che appare l’ombra di se stesso, rispetto alla passata stagione.

Anche Bruno Longhi, dal suo account twitter, commenta così, il big match di Torino:

“Il metodo Allegri è sempre vincente, Gatti fa la differenza, Kvaratskhelia fa harakiri. Chi sbaglia paga e la Juventus non sbaglia. Il Napoli ottimo primo tempo, ripresa senza strappi, contro il muro bianconero”

Il giornalista Mediaset fotografa così, la vittoria bianconera, che in realtà ha detto molto altro.

Il problema di Kvara non sta nel gol mancato, ma nel non aver un compagno con cui dialogare, sulla fascia sinistra.

Con l’assenza di Olivera e Mario Rui, il georgiano si è trovato a dover coprire tutta la fascia da solo, facile a quel punto, per la difesa juventina andarlo a chiudere. È chiaro che poi, sotto porta, la lucidità viene meno, dopo i continui strappi sull’out di sinistra.

Mazzari doveva capire questo e cercare qualche soluzione alternativa, nella ripresa. I cambi di Zanoli, Raspadori e Simeone sono arrivati troppo tardi, quando ormai la “super” squadra di Allegri, difendeva con cinque uomini.

Mario Rui dovrebbe essere sulla via del rientro, già contro lo Sporting Braga, sarà tra i convocati. Una buona notizia, alla luce di una chiusura dell’anno, in cui il Napoli è costretto ad un set di vittorie consecutive, se non vuole rischiare di trovarsi fuori la corsa Champions.

Le giocate di Kvaratskhelia e Osimhen, mancano maledettamente a questo Napoli e senza di quelle, anche lo scorso anno, non si sarebbe compiuto il capolavoro di Spalletti.

Tante parole sono state spese sui loro contratti, ma prima di sedersi ad un tavolo con le proprie richieste, sarebbe il caso di confermare sul campo, il proprio valore.

