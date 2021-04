Azzurri a valanga, 5-2 al Maradona: le pagelle di Napoli-Lazio

Il Napoli stende senza pietà la squadra di Inzaghi e vola a due punti da Atalanta e Juventus (e -3 dal Milan!). Partita ben interpretata dagli uomini di Gattuso, che trovano rapidamente due goal e, dopo qualche minuto di sbandamento ed il conseguente palo di Correa, riprendono il controllo del campo.

Qualche brivido in difesa non incide sul cartellino, mentre le magie di Mertens ed Insigne renderanno indimenticabile questa partita. Le pagelle del Napoli:

Meret, 6: Incerto in alcune occasioni, che fortunatamente non pesano sul tabellino, ma si riscatta con un ottimo riflesso che porterà anche al goal. Non può nulla in occasione dei goal avversari, spettacolari come quasi tutti quelli del match.

Di Lorenzo, 7.5: Ennesima prestazione convincente del terzino italiano. Tanta quantità in copertura con scivolate preziosissime ed anticipi di livello, spinge con convinzione e senza lasciare buchi all’interno del campo. Con un po’ di riposo è tornato ai suoi livelli.

Manolas, 7.5: Conquista il rigore sacrificando la sua preziosa faccia e spesso si immola per salvare lo specchio della porta dalle conclusioni avversarie. Autore di tante letture intelligenti che salvano il risultato, specialmente in scivolata. (71′ Rrahmani, 6.5: Entra per rendersi protagonista di una chiusura eccellente su Cataldi).

Koulibaly, 7: In questa occasione non il migliore della coppia, ma è un’ottima notizia: il greco ha ritrovato fiducia ed il colosso azzurro non è costretto a fare gli straordinari. Partita pulita contro avversari decisamente scomodi.

Hysaj, 7: Protagonista di una partita eccellente, specialmente in proiezione offensiva (arriva infatti anche un assist per la pennellata di Insigne). Il professore della difesa è in grande spolvero. “Lo stesso che ha preso lui, grazie“.

Fabian, 7.5: Tanto lavoro oscuro ed intelligente: se la squadra di Gattuso oggi ha girato così bene il merito è anche suo. Preciso nei passaggi lunghi e nel fraseggio, domina fisicamente. Commette letteralmente un solo errore nel corso dei 90′. Giocatore totale.

Bakayoko, 6.5: Il compito del sabotatore oggi spetta a Radu, che svolge egregiamente questo lavoro notoriamente affidato al mediano francese. Poderoso fisicamente, vince con incredibile facilità i contrasti con gli avversari e smista palloni elementari ma efficaci. Gli errori non sono mancati, ma i segnali sono estremamente positivi. (89′ Lobotka, SV).

Zielinski, 7: Il goal del 14 è impreziosito dalla giocata di Piotr, una splendida cornice per il capolavoro del belga. Anche oggi il polacco cerca spesso la giocata e disorienta gli avversari con estrema facilità. (82′ Elmas, SV).

Politano, 7.5: Semplicemente scatenato ed incontenibile, splendido il goal che fotografa alla perfezione i suoi 71‘ di gran livello. Matteo unisce una nota qualità offensiva ad una insolita attenzione difensiva, risultando prezioso in fase di copertura. (71′ Lozano, 6.5: I numeri certificano con assoluta certezza quanto sia importante per il Napoli poter alternare due calciatori come loro. Scippa con caparbietà il pallone ad Acerbi per servire con un ottimo assist ad Osimhen).

Mertens, 7: Un giocatore spaziale, la sua visione di gioco continua a stupire nonostante gli 8 anni in azzurro. Le sue lacrime sono anche le nostre. Difficile scegliere il goal più bello della giornata, ma il suo è sicuramente quello più emozionante. (72′ Osimhen, 6.5: In coppia con Lozano formano un duo micidiale in velocità. Gran missile che fulmina Reina per il 5-2).

Insigne, 7.5: Stagione clamorosa del capitano azzurro, trasforma con freddezza dal dischetto contro l’ex compagno Reina, per poi trafiggerlo ancora con una pennellata memorabile. Si sacrifica tanto in copertura, ma con meno lucidità del solito.

