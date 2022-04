Azzi(Repubblica): “Troppi giocatori sulle gambe”

Il Giornalista di Repubblica, Marco Azzi, dal suo profilo twetter esprime il suo pensiero sulla gara tra Napoli e Roma, e lo fa in modo molto chiaro:

“Con 5 difensori in campo – per ben due volte – i centrali del Napoli sono stati costretti lo stesso a uscire sugli esterni. Troppi giocatori sono sulle gambe e Osimhen non l’avrei tolto. Ma sospetto che speculare sull’1-0 sia stata una necessità, non scelta tattica”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati