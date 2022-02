Axel Tuanzebe: Non solo niente lista Uefa, ma ci si mette anche la Pubalgia!

Qunado si comincia, non si sa quando finisce! Per il “povero” Axel Tuanzebe e arrivata un’ altra notizia “beffa“, oltre che per il tecnico Spalletti. Infatti, dopo la “forzata” , ma inevitabile esclusione dalla lista Uefa, sembrerebbe che il 24enne difensore inglese di origini congolesi in prestito dal Manchester United, sia affetto da Pubalgia (Processo infiammatorio o morboso localizzato al pube o alla regione anatomica corrispondente). Nella seduta mattutina svoltasi al Konami Training Center in vista del match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15, mentre la squadra effettuava il solito “torello” e partita a tema, con porticine piccole, Tuanzebe si trovava , mestamente da solo, a svolgere attivita’ di palestra. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, per capire la gravita’, e la tempistica, per il recupero del calciatore

