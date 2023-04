Avv.to Lubrano, e quelle motivazioni presentate al TAR che fanno tremare la Juventus

L’avv. Lubrano, ai microfoni di Tvplay.it, ha spiegato le motivazioni del ricorso al TAR in cui viene chiesto la revoca dello scudetto 2018-19 alla Juventus e la sua assegnazione al Napoli. Queste le sue parole:

“La Corte Federale ha accertato che con il sistema delle plusvalenze ha alterato la regolarità dei campionati 2018-19, 19-20 e 20-21. Allora lo scudetto deve essere revocato alla Juventus e assegnato al Napoli. Il Napoli è a conoscenza di questo ricorso, ma è fuori da questa vicenda”.

Poi ha aggiunto ulteriori dichiarazioni in proposito e ha spiegato: “Perché proprio adesso? Dobbiamo difendere la decisione della Corte Federale d’Appello nella parte in cui pone che questo sistema delle plusvalenze ha alterato il campionato. Nel momento in cui la violazione della lealtà sportiva si traduce, e lo scrive la Corte Federale d’Appello, in un’alterazione in una regolarità del campionato la sanzione deve essere tassativamente la revoca dello Scudetto”.

