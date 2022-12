Avv.to Enrico Lubrano: “Ecco cosa rischia davvero la Juventus”

Enrico Lubrano, avvocato ed esperto di diritto sportivo, è intervenuto su Rai1 in merito al caso Juventus, ecco le sue parole

“Sono tre le situazioni che potrebbero essere sollevate nei confronti della Juventus in un eventuale procedimento disciplinare-sportivo. La prima è relativa all’illecita amministrativo di base, cioè l’alterazione dei documenti, sanzionata con l’ammenda con diffida. La seconda è relativa all’illecito amministrativo aggravato, ovvero l’alterazione di documenti finalizzata all’ammissione ai campionati: è sanzionata con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, con la retrocessione all’ultimo posto in campionato, con l’esclusione dal campionato o con revoca dell’eventuale titolo. La terza è relativa a eventuali accordi con tesserati in violazione delle norme federali, sanzionata con ammenda ed eventuale penalizzazione in classifica. Non costituisce un rischio possibile la riapertura di un procedimento disciplinare sulle plusvalenze, già coperto da un giudicato favorevole alla Juventus“.

