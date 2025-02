Avv. Napoli : “A noi non è stato notificato nulla”

Sono già a lavoro, gli avvocati del Napoli, per fare chiarezza sulla richiesta di rinvio a giudizio per De Laurentiis, da parte della Procura di Roma.

L’accusa è quella di falso in bilancio, per plusvalenze fittizie. Una storia, che nel corso del tempo si ripete, soprattutto quando la squadra partenopea, staziona nelle zone alte della classifica.

A far luce sulla vicenda è intervenuto il legale, di De Laurentiis, Fabio Fulgeri, sull’emittente radiofonica, Radio Marte:

“A noi non è stato notificato nulla. Pensavamo di aver chiarito tutto, in maniera abbastanza autorevole, con pareri tecnici importanti, che hanno attestato la regolarità dell’operato del Napoli, sotto il profilo contabile. È una questione tecnica anche difficile da spiegare, verte sull’applicabilità o meno di alcuni criteri contabili”

Fulgeri poi da notizie, anche sulla reazione del Patron azzurro:

“Ho sentito De Laurentiis. Abbiamo parlato brevemente, il presidente è sereno, come lo è sempre stato. Noi abbiamo affrontato la vicenda con la serenità, di chi non ha commesso alcun illecito o irregolarità. Siamo stati supportati da pareri importanti, adesso deciderà il GUP”

È bene precisare, infatti che trattasi di richiesta di rinvio a giudizio, sulla quale poi deciderà il Giudice dell’udienza preliminare, se accettarla o meno. Ovverosia se sussistono gli elementi probanti, per un rinvio a giudizio. Sulle tempistiche, Fulgeri, prevede un percorso, non a breve scadenza:

“È difficile dire i tempi, dipenderà dal Giudice, ma siamo nell’arco di qualche mese”

È presto dunque, per fare ipotesi, di ogni tipo, ciò che risalta è la ripetitività di tali azioni, destabilizzanti, che il Napoli subisce da qualche anno. Chiaro esempio, la vicenda Osimhen, che soprattutto nell’anno dello scudetto, si trascinò per un lungo periodo, per poi finire con un nulla di fatto.