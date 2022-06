Avv. Grassani: “Multiproprietà? Norma illegittima! ADL farà ricorso al CONI”

La Corte d’Appello della FIGC respinge il ricorso di Aurelio De Laurentiis e conferma il verdetto di primo grado sull’impossibilità di godere di una multiproprietà, come sta avvenendo per Napoli e Bari.

L’avvocato Mattia Grassani, legale di Napoli e Bari, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal.

Grassani è intervenuto in merito al possibile approdo in Serie A del Bari, con le relative conseguenze per il Napoli e soprattutto per Aurelio De Laurentiis, dopo la sentenza in appello sul caso multiproprietà.

“De Laurentiis andrà avanti con i ricorsi al CONI, il sistema non può introdurre una norma sulle multiproprietà in questa breve durata, è illegittimo. In questo modo non ci sarà mai trattativa, ma tutti proveranno a strappare il prezzo più basso possibile, com’è accaduto con la Salernitana.

Così perdono tutti e non si può fare libera impresa. Il prossimo grado di giudizio sarà al CONI, tra fine agosto e fine settembre.

Il CONI, entro l’inizio dell’estate, si pronuncerà. Speriamo possa succedere come nel caso Juve-Napoli che, dopo due pronunciamenti conformi, il verdetto fu ribaltato. Esauriti i gradi interni della giustizia sportiva, c’è la possibilità di andare alla giustizia ordinaria, con il Tar ed il Consiglio di Stato.

Nell’udienza di ieri Aurelio e Luigi De Laurentiis sono intervenuti in prima persona”.

Infine, aggiunge:

“Se il Bari dovesse andare in A, ci sarebbe obbligatorietà di cessione? A quel punto si verificherebbe la stessa situazione che ha visto protagoniste Lazio e Salernitana. Dovrebbe un procedimento molto più celere rispetto alla scadenza del 2024”.

