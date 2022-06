Avv. Eduardo Chiacchio: “Il Napoli non rischia proprio nulla”

L’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, e’ intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del calcio Napoli, dichiarando quanto segue sul caso plusvalenza- Osimhen, e cosa rischia il Napoli

“C’è stato già un processo in due gradi sulle plusvalenze in cui il Napoli e De Laurentiis sono stati prosciolti a livello sportivo. Penso che dal punto di vista sportivo il Napoli non rischi nulla a meno che non siano emersi nuovi particolari. Ribadisco che il Napoli non rischia proprio nulla per queste tematiche per le quali è stato rinviato a giudizio De Laurentiis. C’è una sentenza definitiva del tribunale sportivo e se le accuse sono le stesse i tifosi possono restare tranquilli”.

