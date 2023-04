Avv. Afeltra: La Juventus verrà assolta!

Per l’avv. Afeltra esperto di diritto sportivo, la Juventus sarà assolta, al prossimo giudizio.

Ne ha parlato quest’oggi, nella trasmissione mattutina di Radio Radio, dove a conti fatti, non ci sarebbero i tempi tecnici, per una pena afflittiva, in questo campionato:

“Se andiamo a vedere i capi di incolpazione, la Juventus per l’articolo 4, viene incolpata solo per l’articolo 6, del codice di giustizia sportiva. La società risponde per responsabilità diretta, per i fatti contestati ai propri dirigenti. Ma nel momento in cui c’è una differenza tra inchiesto e pronunciato, e c’è solo per la Juventus, ma non per i dirigenti, cui quell’articolo 4 era stato confermato, mi assumo la responsabilità di affermare che in sede di rinvio, la Juventus sarà assolta, per difetto di corrispondenza tra il gestore e il pronunciato. A meno che non facciano un altro processo”

Già in precedenza l’avvocato Roberto Afeltra, aveva previsto che il Collegio di garanzia del CONI, non avrebbe confermato la sentenza della corte federale. Esperto di diritto sportivo e conoscente della materia, ipotizza anche un’altra possibilità, che non inciderebbe in ogni caso, su questo campionato:

“Nell’ipotesi di un nuovo processo, il risultato finale, anche se la conclusione dei prossimi due gradi di giudizio, uno davanti alla Federazione, l’altro davanti al Collegio di Garanzia, fosse quello di una sanzione contro la Juventus, certamente non sarà scontata nella stagione agonistica 2022/2023. Non ci sono i tempi tecnici per completare il tutto, ho fatto proprio il conteggio dei giorni necessari. Anche qual ora si applicassero i tempi ridotti a metà, come avvenne nel 2006 per calciopoli, andremmo al 30 Giugno. Consideriamo che entro il 15 Giugno, l’Italia deve presentare all’UEFA la lista delle squadre, ammesse alle Coppe Europee”

Un bel caos, che vede coinvolte non solo la Juventus, ma tutte quelle squadre in lotta, per aggiudicarsi un posto, per le prossime competizioni Europee. Il Napoli è la squadra più sicura, al momento, che domenica sera però, dovrà affrontare proprio i bianconeri, galvanizzati sia per la qualificazione alle semifinali di Europa League, sia per l’annullamento della sentenza.

Resta in piedi il processo per la manovra stipendi. Anche qui Afeltra è scettico, su una conclusione a breve termine:

“Come già detto in passato, quella prima sentenza della Corte Federale, mi era sembrata frettolosa. Anche in questo caso, per non cadere, nello stesso errore, i tempi sia della giustizia ordinaria, che di quella sportiva, non potrebbero essere chiusi, per questa stagione sportiva”

Ci vorrà indubbiamente del tempo, se ne continuerà molto a parlare, nel frattempo la classifica attuale, recita Juventus a 59 punti. Per il Napoli meglio prendere questo come dato di fatto, andando avanti per la propria strada.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati