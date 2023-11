Inutile nascondersi, l’autorevolezza di Garcia è pari a zero

Dopo un terzo della stagione in cui il Napoli ha conquistato “solo” 18 punti ed è quinto in classifica, distante sette lunghezze dalla vetta della classifica, ma soprattutto scivolato nuovamente fuori dalla zona Champions League, appare evidente che il credito di cui godeva Rudi Garcia sia compromesso (quasi…) irrimediabilmente. Il gruppo non ne riconosce assolutamente l’autorevolezza, sfiduciato da una serie di scelte tecnico-tattiche poco funzionali alle caratteristiche dell’organico a sua disposizione.

Poi la stima è arrivata ai minimi termini, anche a causa dell’atteggiamento tenuto dall’allenatore. Poco incline, nelle conferenze stampa, ad accettare critiche e addebiti, che invece talvolta preferisce stornare sulla squadra, neanche tanto velatamente. Una mancanza di personalità evidente, avallata in un certo senso, da come abbia accettato, senza battere ciglio, il “commissariamento ordinato dalla proprietà. Una palese mancanza di leadership che crea poca credibilità nel rapporto tra lo spogliatoio ed il francese. Che ormai fa una fatica del diavolo per aggiudicarsi l’attenzione di cui avrebbe necessariamente bisogno.

Tuttavia, al di là dei demeriti dimostrati sul piano del gioco ed in talune sostituzioni, a tratti veramente inspiegabili, effettivamente quello che più di ogni altra cosa nell’ambiente desta preoccupazione è la posizione intransigente assunta da Garcia. Se infatti l’autorevolezza rimane un ingrediente essenziale del carisma, per cui chi la possiede ha naturalmente una predisposizione ad essere ascoltato, nonchè tenuto in grande considerazione, l’impressione che tenti di gestire il Napoli esclusivamente basandosi sulla posizione contrattuale che occupa non gli fa sicuramente guadagnare punti. Specialmente agli occhi di De Laurentiis, prigioniero però di una scelta sbagliata.

Del resto, il presidente non fa nulla per mascherare il suo dissenso. Ultima, in ordine di tempo, almeno secondo fonti vicine alla squadra, l’indiscrezione che narra di una irruzione nell’intervallo della gara contro il Milan, per dare una scossa agli azzurri. Non c’è che dire, una mossa da abile motivatore, quella del produttore romano, osservando la ripresa dei Campioni d’Italia. Nient’affatto depressi o in balia dei rossoneri. Anzi, capaci di invertire l’inerzia del match, con una gagliarda rimonta.

Insomma, da quando Don Aurelio ha piantato stabilmente le tende a Castelvolturno, praticamente vivendo in simbiosi con la squadra, dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, i partenopei hanno incamerato sette punti.

A disegnare il momento che sta attraversando il Napoli, quindi, ha provveduto qualche maligno commentatore. Secondo i tanti detrattori dello “stratega d’Oltralpe”, da quando Mister De Laurentiis ha preso in mano la barra del timone, la squadra ha vinto con Verona e Union Berlino, oltre a pareggiare col Diavolo.

