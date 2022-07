Auriemma: “Vi dico l’addio piu’ doloroso”

Raffaele Auriemma, giornalista partenopeo, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” su radio Marte, ha espresso alcune dichiarazioni sul portiere Alex Meret, e sulla sua possibile partenza per altre squadre, causa incompatibilità’ con l’allenatore. Di seguito ciò che ha dichiarato il giornalista sul numero uno azzurro:

“Il portiere Alex Meret potrebbe chiedere di andar via perché sa che l’allenatore non lo considera il titolare, E chissà che se il Napoli dovesse prendere tipo Sirigu, alla prima occasione lo metterebbe in panchina e vi resterebbe per tutto il campionato. Però non è nemmeno colpa di Spalletti, ha fatto una scelta, per lui non è il portiere titolare del Napoli, ora glielo vogliono imporre, cosa accadrà se dovesse arrivare Sirigu? Ma se tu vedi il Napoli non è una squadra scarsa, non potrà vincere lo scudetto certo, ma non stiamo parlando di una squadra scadente.”

Su Zielinsky ed Insigne invece, Auriemma si esprime cosi’

“Zielinski e’ un’ altro che ha chiesto di andar via, Davanti alle telecamere lo nega, ma dietro le quinte se avra’ l’occasione andra’ via. Per quanto riguarda Insigne quando vogliamo prendere l’esempio quello degli ultimi due anni? Solo due gol su azione gli altri giù calcio di rigore di cui tanti sbagliati, Insigne non era più Insigne ma questo non è una colpa, il tempo passa, e con trascorrere del tempo delle caratteristiche cambiano. Al Napoli serve un esterno d’attacco, che sia feroce e sappia superare l’avversario, e se ne mettiamo sul piatto della bilancia, Insigne dell’ultimo periodo rispetto a quello iniziale, qualche differenza…. Diciamo che noi non l’abbiamo criticato perché si chiama Insigne, ma se si fosse chiamato in un altro modo probabilmente avremmo fatto peggio “

