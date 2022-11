Auriemma: “Un club è intenzionato a pagare la clausola di Kim! Ecco la contromossa del Napoli…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, Raffaele Auriemma ha lanciato una notizia di calciomercato in esclusiva riguardante Kim Min-Jae, difensore del Napoli:

“A proposito di calciatori forti, parliamo di Min-Jae Kim, mi arrivano informazioni preoccupanti in merito alla possibilità che qualcuno possa far valere la clausola dal valore di 50 milioni di euro perché c’è la possibilità dall’1 al 15 di luglio di acquistarlo pagando la clausola rescissoria. La diplomazia è in corso per provare a prolungare l’accordo tra il Napoli ed il calciatore, eliminando la clausola. Vedremo se il Napoli ci riuscirà. Intanto c’è già una società che si è sbilanciata, parliamo del Tottenham di Antonio Conte che ha fatto sapere di essere disposta a pagare quella clausola di 50 milioni di euro così da far giocare insieme due sudcoreani: Kim e Son. A conferma di come la Premier League sia un terreno fertile per questo tipo di calciatori”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati