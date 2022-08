Auriemma: “Trattenendo Osimhen resterebbero inalterate le possibilità di primeggiare!”

Sembrava un mercato come tanti, destinato a chiudersi senza botti finali, ma a quanto pare potrebbe non essere così. Infatti, si fanno sempre più insistenti le voci che negli ultimi giorni vedrebbero Cristiano Ronaldo indossare la maglia del Napoli prima della chiusura del calciomercato.

Il fenomeno portoghese, dopo l’avventura alla Juventus, esattamente un anno fa si trasferiva al Manchester United per tornare dove si era consacrato. La stagione passata, però, non ha lasciato nulla di buono dato che la squadra inglese non è riuscita a raggiungere la qualificazione alla Champions League che avrà inizio i primi giorni di settembre ed il numero 7 sembrerebbe avere voglia di cambiare aria. Infatti, Ronaldo vuole partecipare alla competizione europea più prestigiosa essendo al tramonto della propria carriera.

Jorge Mendes, il suo agente, lo ha proposto al Napoli con un’operazione che porterebbe Victor Osimhen a Manchester per una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

A tale proposito si è espresso anche Raffaele Auriemma su Tuttosport:

“L’argomento è ghiotto e, allo stesso tempo, scottante, trattandosi del calciatore più vincente in circolazione. Se girano così tante voci sull’arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli, è inevitabile per Luciano Spalletti ricevere domande su di un’operazione di per sé complessa e resa ancora più difficile dall’esiguo numero di giorni che mancano alla chiusura del mercato. La reazione di Spalletti alle domande sull’operazione di mercato più importante nella storia del Napoli post Maradona è controllata, ironica, eppure possibilista nella stessa misura in cui, trattenendo Osimhen, resterebbero inalterate le chance che il Napoli ha di primeggiare in questo campionato”.

