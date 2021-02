Auriemma ai tifosi: “Ma siete voi i proprietari del Napoli? E sui giornalisti…”

Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni del programma da lui condotto su Radio Marte. L’esperto di calcio e tifoso del Napoli ha mostrato il suo sconforto verso una grande fetta di tifosi, lanciando anche frecciatine a varie testate giornalistiche che puntano ad una strategia di scredito nei confronti della società partenopea.

Osservazioni giuste da un punto di vista obbiettivo, ma che spaccano ancora di più la tifoseria del club condotto da mister Gattuso. Dopo il pareggio, prezioso, di ieri allo stadio Diego Armando Maradona, il giornalista ha fatto notare quanto di buono si fosse portato da un match difficile, contro un avversario ostico quale l’Atalanta. La squadra di Gasperini è, in campionato, la seconda compagine per numero di goal segnati.

Per Auriemma si parlerà dopo il ritorno di coppa

Queste le parole di Raffaele Auriemma: “Vedo una grande parte dei tifosi, non tutti, che tendono a demonizzare il nostro tecnico. Vorrei dire, riguardo il match di ieri, che il Napoli non ha perso. Anzi, ha ottenuto un pareggio prezioso. Cosa volete? La finale di Coppa Italia? Parleremo dopo il risultato di Bergamo. Al momento screditare Gattuso non serve a nulla!”, afferma. “Dovete capire che questa è una squadra dove mancano Mertens, Osimhen; giocatori per i quali si è costruita una rosa. Con loro il Napoli è un’altra squadra, e lo sappiamo. Metteteci le assenze, metteteci Petagna che deve guardarsi dallo stare bene perché come sapete non è al 100%, Gattuso deve adeguarsi. Meno male che c’è Andrea Petagna a questo punto!”.

“Giornale solo cultura…”

Poi non manca la critica ai giornalisti: “Il giornale oggi non conta più nulla, è solo cultura. Oggi contano altre cose, come i social network, la voce del popolo. Credete davvero che quello che scrivete sulla carta stampata determini qualcosa nella mente di De Laurentiis o di Gennaro Gattuso? Siete fusi, questa campagna di stampa contraria vi porterà solo ad una conseguenza: non vendere”.

Ancora due parole dure sui tifosi che chiedono le dimissioni di Ringhio: “Ma voglio capire che bisogno avete di continuare a screditare e credere che la vostra idea debba smuovere qualcosa nel presidente. Ma per caso siete voi i proprietari del Napoli? Lo decidono loro chi deve andare e chi deve restare…”.

