Auriemma su Osimhen: “Bayern non mi pare pista percorribile”

Raffaele Auriemma, giornalista, nella trasmissione radiofonica di Radio Marte, Marte Sport Live, commenta dell’interesse del Bayern Monaco…per Victor Osimhen:

Non c’è solo il Bayern di Monaco, su Osimhen, il Napoli fino a questo momento ha ricevuto 7/8 sondaggi di club più o meno grandi, certamente tutti facoltosi, in grado di poter investire 110 milioni di euro. Per il Bayern Monaco c’ è un problema. e si chiama Robert Lewandowski, il quale , ha dichiarato il suo addio alla formazione bavarese. Però lui ha ancora un’altro anno di contratto e la dirigenza del Bayern ha detto, no, tu resti qua,da qui non ti muovi, fai quello che ti chiediamo, quindi non so, se questo braccio di ferro porterà a qualcosa,, e si potrà ottenere qualcosa di più. Dalla cessione di Lewandowski, qualcosa, toni, però non mi pare che sia la pista più percorribile. ùoggi quella di Osimhen al Bayern, ce ne sono altri sei o sette, di club importanti, qualcosa, soprattutto in Premier League. Non tutti i partecipanti alla Champions, ma come ben sappiamo, la cifra richiesta da Aurelio de Laurentis. Finalmento 110 milioni di euro, poi sai comunque, Victor, a Napoli, guadagna quattro milioni e mezzo, non è che sono pochi, lui sta benissimo, qualcosa, quindi vedere un’altra stagione, ma gli azzurra sarebbe per lui anche gratificante, facendo parte il Napoli della prossima Champions League. Però poi c’è il solito punto interrogativo, fino a quando De Laurentiis sarà proprietario del Napoli?, perché qui ogni giorno che passa ci sono voci sempre più frequenti, sempre più insistenti, di una cessione del club. Anche a breve quindi non bisognerebbe aspettare tantissimo.”

