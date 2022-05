Auriemma su Ancelotti: “Un grande allenatore, ma a Napoli ha fallito”

Raffaele Auriemma, giornalista napoletano, nella sua trasmissione in onda a Radio Marte, “SI gonfia la rete“, si e cosi espresso sulla esperienza partenopea di Carlo Ancelotti:

“Quando il Napoli e stato costretto a mandar via Ancelotti, la situazione era drammatica, il Napoli, ve lo dico ancora una volta, rischiava di essere risucchiato nella zona retrocessione, ma non lo dico per drammatizzare, perche’ e cosi’!. De Laurenttis e stato costretto a mandarlo via, ma gli avrebbe fatto firmare un cotratto di 10 anni1…Il problema sapete qual’e’, che un conto che sa che ha fatto tante cose, e vinto, ed un altra e vedere la resa sul campo, e capire cosa potra’ darti in futuro. L’aspetto impirico e fondamentale, devo dimostrare sul campo, ed a Napoli non e’ successo. Ancelotti resta uno dei migliori allenatori in assoluto, ma a Napoli bene nobn ha fatto,. dobbiamo essere onesti intellettualmente, cosa che non capita sempre, basti pensare che chi, per difendere l’a mico se la prende con chi ha esultato al suo esonero, in modo volgare, senza dimenticare la causa dello stesso, l’idiota a questo untomchi e’? Chi esulta o chi esonera? Qunado uno prende di mira un’ altro, deve avere le palle di dire che probabilmente ,te la devoi prendere con De Laurentiis se te la prendi con chi ha esultato, ed esultare e un fatto successivo all’ esonero.Qindi c’e’ le hai le palle di dire che il cretino e’ De Laurenttis? Io penso prorpio di no,altrimenti quello ti taglia mi viveri”

