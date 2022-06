Auriemma: “Olivera e Kvaratskhelia sono bravi. C’è un nome nuovo per la porta azzurra…”

Raffaele Auriemma, giornalista e conduttore del programma radiofonico “Si Gonfia La Rete”, in onda su Radio Marte, ha voluto commentare la situazione attuale relativa al mercato di casa Napoli.

“Nella mia testa rimbalza sempre una frase: ‘faremo di tutto per vincere lo scudetto’. Per vincerlo ci vuole una squadra competitiva, se noi avessimo la squadra di quest’anno sarei tranquillo ma se vanno via tutti questi giocatori allora io mi chiedo se o De Laurentiis farà di tutto per tenerli o dovrà prenderne altri altrettanto bravi.

Olivera e Kvaratskhelia sono bravi, ma bisogna che si inseriscano subito nel contesto Napoli.

Il Napoli sta aspettando l’email di Ospina, non sappiamo se ha avanzato la sua richiesta. La società, se Ospina dovesse andare via, darà fiducia a Meret prendendo un secondo portiere esperto che potrebbe essere Marco Sportiello. È un ottimo profilo, esperto abbastanza per essere il degno sostituto di Alex Meret. È un nome sul quale il Napoli sta ragionando.

Per Spalletti, comunque, Meret non è il portiere titolare. Ma basta guardare l’espressione del tecnico quando il presidente ha parlato di scudetto, era tutto un programma.

Non bisogna dare importanza a tutto quello che scrivono i giornali, bisogna fregarsene. I giornali, mio malgrado, sono in rovina.

C’è tanta gente in cerca di notorietà, così come tante volte ha fatto Cruciani. Bisogna vivere la propria vita a Napoli, che gli altri soffrono.

Bremer è uno dei top che puoi prendere, ma secondo me sarà molto difficile che il Napoli venda Koulibaly. Bremer, da quello che mi risulta, non vuole venire al Napoli ed è anche normale viste le squadre interessate a lui.

Quando i club di Serie A guardano con la puzza sotto il naso quelli che vengono dalla Serie B, bisogna invece dargli più soldi per competere.

Quando Spalletti tace al cospetto del presidente, che dice di voler lottare per lo scudetto, è enigmatico”

