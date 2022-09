Auriemma, Non ha mai detto: “Hai litigato con tutto lo spogliatoio”

La polemica, Spalletti-Auriemma, scoppiata sui social dopo la conferenza stampa post Spezia, nasce da un equivoco. L’’accusa che rivolge ad Auriemma relativamente alla frase “quando avrei litigato con tutto lo spogliatoio perché stavo sulle scatole ai calciatori?” Gli avesse mosso come addebito le altre critiche che il 12 maggio rivolgeva in radio a Spalletti, allora il giornalista gli avrebbe certamente risposto che i calciatori che lo avevano sfiduciato (a torto oppure a ragione) erano un bel po’.

A cominciare da Politano il cui agente Giuffredi è stato l’unico, a differenza di altri che hanno provato a risolvere la questione direttamente con la società, a dichiararlo pubblicamente:

“Il mio assistito vuole andare via perché in disaccordo con il tecnico”.

Va ricordato anche qual era il clima a Napoli dopo aver perso lo scudetto anche per la scelta del coach di non schierare Mertens nelle gare decisive: striscioni esposti in vari punti della città con l’invito a tornarsene a casa. Suona molto strano che il tecnico tiri fuori oggi questa faccenda, dolorosa per il pubblico di Napoli che si è sfuggire uno scudetto ormai vinto, risolta dalla società con l’allontanamento di tutti quelli che avrebbero potuto influire negativamente oggi nello spogliatoio e nelle scelte del tecnico.

Auriemma-Spalletti, Ecco i Video della Verita’!

