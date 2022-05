Auriemma: “Mertens ha ragione, scudetto da vincere, ma perche’ ha giocato cosi poco?”

Raffaele Auriemma, giornalista napoletano, dal suo canale Youtube si esprime cosi sulle parole di Mertens a fine gara contro il Sassuolo:

“Mertens ha dichiarato con tutta onestà che questa è stata la stagione più amara da quand’è al Napoli, più di quella dei 91 punti che non valsero lo Scudetto. Dries brilla di onestà. Fa rabbia vedere la prestazione di oggi contro il Sassuolo perché la riscossa è stata tardiva. Mertens e Osimhen insieme permettono al Napoli di andare in gol facilmente. Ma perché Mertens non è stato schierato prima titolare?”.

