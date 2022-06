Auriemma: “Lazio su Zielinsky, Napoli fissa il prezzo…”

A Radio Marte, nel programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Raffaele Auriemma che ha parlato del Napoli che verrà.

“Si registra un grande interessamento della Lazio per Zielinski, poiché Milinkovic è in uscita. Sembra che il Napoli abbia chiesto 30 milioni per il polacco. A Sarri, che già ha allenato Piotr a Napoli, piace molto.

Koulibaly e Mertens, tramite le dichiarazioni di De Laurentiis, sembrano essere ai saluti. L’anno prossimo il Napoli potrebbe giocare senza nessun senatore. Deulofeu e Senesi potrebbero essere i sostituti. La Juve, di certo, ha un grande interesse per Koulibaly”.

