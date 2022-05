Auriemma: “Koulibaly ha comunicato all’agente la sua intenzione per le destinazioni italiane”

KOULIBALY JUVENTUS – Kalidou Koulibaly non vuole andare alla Juventus. Questa è l’indiscrezione di calciomercato lanciata da Raffaele Auriemma sui suoi profili social, in cui ha rivelato che il centrale senegalese abbia comunicato al suo agente la non volontà di approdare in bianconero.

“Il Comandante Koulibaly ha comunicato al suo agente Ramadani che non andrà alla Juventus per il rispetto che nutre nei confronti di Napoli”. Questo si legge nella prima parte del tweet del giornalista di Radio Marte, che nei giorni scorsi aveva rivelato un interesse della Vecchia Signora nei confronto del difensore azzurro. Pare che il club di Torino stesse pensando al centrale senegalese per il post Chiellini.

Chiara e netta la posizione, Koulibaly ha comunicato le sue intenzioni al procuratore: “Accetterebbe, invece, altre destinazioni: Barcellona, Chelsea e Psg hanno già dichiarato il loro interesse”. Sono tante le squadre, che da sempre, seguono il calciatore. L’azzurro ha solo un anno di contratto.

