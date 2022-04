Auriemma: “Il Napoli ha gettato alle ortiche uno scudetto alla sua portata”

Clamorosa sconfitta dell’Inter allo stadio Dall’Ara, dove ieri è andato in scena il recupero della 20esima giornata di campionato. Il Bologna, contro ogni statistica, ha battuto la squadra di Simone Inzaghi che fallisce il sorpasso sui cugini milanesi. Adesso i nerazzurri non sono più padroni del proprio destino e, stando alla classifica, sono i diavoli ad essere in vantaggio nella corsa scudetto.

L’Inter ha perso indubbiamente una grande opportunità per fare il passo decisivo, ma non è da meno il Napoli che con la sconfitta dei nerazzurri avrebbe colmato quella distanza di cinque punti se avesse vinto contro la Roma e l’Empoli. Sui social questa mattina, arriva il commento di Raffaele Auriemma proprio su questa incredibile corsa scudetto:

“Anche se De Laurentiis soffoca l’amarezza consolandosi con l’accesso alla Champions League, il rimpianto dei tifosi è enorme vedendo il balbettio delle formazioni che puntano al titolo. Il Napoli ha gettato alle ortiche uno scudetto alla sua portata”.

