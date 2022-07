Auriemma: “I Rapporti non sempre idilliaci…”

“Il tema da affrontare è un altro in questo momento i calciatori vogliono andare via? I problemi derivano tutti dei rapporti tra allenatore e calciatore, Mertens, Politano Demme, Petagna, Meret, e anche chi ha giocato di più si lamenta. Prendiamo a campione Mertens, giocato 30 partite, 1383 minuti, segnato 11 reti s verso la fine del campionato quando è stato in campo. Non Dobbiamo considerare i calciatori come li ricordiamo, Meret, Mertens ed Insigne, ci addolora perderli, però,.nella sostanza, se li sostituisci bene, Credo cambi poco, una cosa però voglio dirla, a me fa specie Alex Meret voglia andare a giocare all’Empoli, Come se tu domani mattina lasciassi Radio Marte, per andare a Radio Purchiano International. Io personalmente Ho parlato con il presidente Corsi, e su Meret mi ha detto “È impossibile acquistarlo, il Napoli non fa regali”

Auriemma: Sul portiere la pensa cosi

“ leggo nomi sempre più disparati per il Napoli, tipo Navas. Che guadagna 8 milioni al PSG, c’é Kepa, del Chelsea, che , non guadagna meno di Navas. Ora mi chiedo se vendi Meret, perché non hai trattenuto Ospina? Se non rinnovi Nemmeno a Meret, ma chi pensa a Kepa o Navas?. Tieniti Ospina, 3 milioni più bonus ed hai un portiere di grande garanzia ..personalmente Ti faccio un nome che, verrà fuori a breve, un po’ come successe per Anguissa, che nessuna persona aveva mai pronunciato solo qui da noi…ora ti dico Ivica Ivušić, portiere croato, che guadagna poco ed e ‘ un profilo di ottimo affidamento, parliamo del portiere della Nazionale Croata e non del Canicattì’…con valutazione che si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro, questi gli unici profili che può’ prendere il Napoli!”

