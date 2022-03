Raffaele Auriemma, via Twitter, usa parole dure per commentare la gara di Lorenzo Insigne contro il Milan. Di seguito il virgolettato.

“Mi costa dirlo perché gli voglio davvero un gran bene, però credo che per il suo bene e per quello del Napoli, sia giusto tenerlo in panchina per dare spazio a chi oggi sta meglio di lui”.

