Auriemma duro contro De Laurentiis: “Gattuso non va bene? Che parli!”, e spunta Mazzarri…

De Laurentiis e il Totoallenatori, questi gli argomenti trattati da Raffaele Auriemma dopo la brutta prestazione di ieri degli azzurri in Hellas Verona – Napoli, con un crescente clima di astio e indecisione in casa partenopea. L’esperto di calcio esprime la sua opinione in merito alle accuse a Gennaro Gattuso, analizzando la questione della panchina del Napoli e delle colpe della società oltre che dei giocatori.

Gattuso via? Adl non parla…

Una riflessione in merito alla posizione del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, per iniziare: “Il presidente deve dire cosa vuole fare. Perché non si espone e non parla ai tifosi? Mi sembra ingiusto, se Gattuso non ti piace e non lo vuoi rinnovare lo devi dire perché questa situazione si sta dimostrando critica. Colpe dell’allenatore? Facile puntare il dito contro il tecnico calabrese, ma ieri ho visto dei giocatori come Di Lorenzo che sul goal passeggiavano da soli in mezzo al campo. Ingiusto criticare Ringhio! De Laurentiis deve prendere una decisione e deve farlo al più presto”.

Toto allenatori di Raffaele Auriemma

Sulle voci che vedono invece Rafa Benitez di ritorno in terra partenopea, Auriemma dichiara: “Non credete che se torna Benitez le cose si mettano meglio. Io vedo una problematica soprattutto nei calciatori, con poco carisma. Con lo spagnolo non arriveranno di nuovo i vari Callejon, Reina e Albiol. Se proprio lo dobbiamo dire, allora la cronologia migliore per una crescita dopo Benitez sarebbe dovuta essere Klopp e poi Mourinho. Così non è stato e per fortuna il Napoli trovò un maestro come Sarri che faceva miracoli, poi Ancelotti che poteva fare meglio ed ora Gattuso. Ma la colpa a chi la vogliamo dare? È la dirigenza che sceglie i tecnici, non i tifosi”.

Poi una sua osservazione su un prossimo sostituto di Ringhio: “AdL vuole qualcuno all’altezza? Che richiami Walter Mazzarri, un allenatore che con Grava e Aronica sappiamo tutti dove ci ha portati. È libero, perché non lui? Conosce la piazza ed è calcisticamente intelligente, oltre che attaccato alla città”.

