Auriemma: “De Zerbi l’ideale, oppure Spalletti in attesa di Gasp”

Il giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia si esprime cosi sul Napoli:

“Ora serve un finale di campionato da giocare con dignità e nel rispetto dei tifosi, ma soprattutto non voglio più rivedere il Napoli delle ultime tre partite”. Io vorrei che l’anno prossimo il Napoli tornasse a battersi per lo scudetto, ma temo che non sarà così”.

“Credo che l’intervento di De Laurentiis sia stato teso a calmare una situazione agitata. Ora però il patron deve fare una scelta con una figura forte, che abbia vinto con il Napoli, e si ponga tra la proprietà e la squadra. Penso – ha proseguito – a gente tipo Bagni, Juliano, Bruscolotti oppure si dà più potere a Giuntoli”.

Al momento, “Edo De Laurentiis è troppo giovane per ottenere stima e rispetto dallo spogliatoio perché lo vedono come il figlio del presidente che, quando ha detto ‘gli altri corrono più di noi’, ha puntato il dito contro l’allenatore. Spero che questa sortita serva a giocare un finale dignitoso. Doveva rimproverare tutti già dopo la sconfitta con la Fiorentina – ha rimarcato Auriemma – e invece è venuto quando temeva di perdere il quarto posto. Non so se De Laurentiis sia intenzionato ad andare avanti con Spalletti in un Napoli rivoluzionato dai giovani. De Zerbi sarebbe l’uomo giusto, oppure – ha concluso il giornalista – un anno di transizione con Spalletti e prenoti Gasperini che si libererà dall’Atalanta”.

