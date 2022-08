Auriemma-Cruciani, il duello senza…Spade!

Raffaele Auriemma, giornalista, nella trasmissione Pressing Serie A, in onda in seconda serata su Italia 1, si è parlato a lungo del pareggio deludente della Juventus contro la Sampdoria. Ad un certo punto, ha iniziato la discussione: “La Juventus deve avere il coraggio come il Napoli. Deve rifondare la squadra. Sono felice non tanto perché il Napoli è primo in classifica giocando un grande calcio e con il miglior attacco ma anche perché le altre non si sono rinforzate granché. Se volete vi leggo la formazione della Juventus di stasera e ditemi quanti giocherebbero titolari nell’Inter, Milan, Roma e Napoli. Probabilmente pochini. Per tornare ad essere la Juventus deve fare la stessa cosa del Napoli. Sono giocatori normali e conto il Sassuolo sarebbe finita 0-0 senza Di Maria”.

Giuseppe Cruciani è subito intervenuto: “Ma cosa c’entra? Di Maria è un calciatore della Juventus. Al Napoli voglio vedere se ora togli Kvara e Osimhen che succede”.

Auriemma ha poi replicato: “Il Napoli ricordo che ha perso Mertens, Insigne e Koulibaly e tutti quanti ci davano già per retrocessi. Voglio vedere poi Di Maria come tornerà dopo il Mondiale così come Pogba. Ci sono troppo giocatori modesti. Bremer ha giocato nel Torino. La Juventus non ha fatto un buon mercato negli anni scorsi tanto che li vuole dare via. Spendono i soldi male mentre il Napoli prende i giovani che valgono Di Maria e Pogba. Prendi la panchina del Napoli e anche quella è più forte della Juventus”.

