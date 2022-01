Auriemma: “Criscito ha un sogno! Tagliafico? Ci sono novità”

Raffaele Auriemma, noto giornalista ed ideatore del programma radiofonico “Si gonfia la rete” sulle frequenze di Radio Marte, nel corso della trasmissione ha dato le ultime di mercato in casa Napoli.

“A fine stagione potrebbe arrivare un napoletano nel Napoli. Potrebbe essere colui che sostituisce Insigne come leader, spessore, uomo spogliatoio. Potrebbe essere utile come esterno sinistro e difensore centrale. Il nome è quello di Mimmo Criscito. Lui ha un altro anno di contratto con il Genoa ma vuole andare via e vuole chiudere la carriera con il Napoli a fare l’uomo spogliatoio. Molto probabile che questa trattativa possa andare in porto.

Tagliafico? Che il Napoli abbia contattato il suo agente è assolutamente vero ma la trattativa si è bloccata perché Spalletti ha detto che la sua figura ora non serve. Era vero che il Napoli aveva contattato l’agente, che si affida per la mediazione a Giacomo Branchini, figlio di Giovanni. Spalletti però ha detto alt, per il momento non gli serve l’esterno sinistro. Quindi per ora l’operazione Tagliafico è in stand-by”.

