Auriemma attacca Spalletti: “C’e’anche chi non ti apprezza, lo devi accettare”

Raffaele Auriemma, giornalista , attacca ferocemente dalla sua trasmissione , in onda su Radio Marte, Si Gonfia La Rete, dopo le parole dette nella conferenza stampa di Napoli-Genoa, in programma Domenica, alle ore 15 al Maradona

“Spalletti dal tono molto alterato la gente lo sa, ma la gente che Spalletti ,la gente che piace a te ma ci sta tanta altra gente che la pensa diversamente non c’è modo più sbagliato di approcciare ad una domanda dicendo ma la gente ma la gente quale quella che ti apprezza ma ce ne stanno altri che non apprezzano è la legge della vita e della professione per uno che sta seduto sulla panchina del Napoli che percepisce tre milioni netti all’anno devi accettare anche questo dai non è vero che è stato posto in evidenza soltanto l’aspetto di Partenope.”

“io leggo tanti titoli in cui c’è scritto che de laurentis dice è un grande allenatore sono contento della scelta ma fammi capire Spalletti quindi ti dà fastidio leggere certi titoli perché gli altri a quanto pare non leggi quelli che apprezzano il lavoro che fai non è un modo questo per stare sulla panchina di una squadra come il Napoli e quando succedono queste cose al primo incidente guarda caso nell’arco di una stagione nella quale tutto è andato bene torna ad essere lo Spalletti della Roma dell’inter e lui c’è poco da fare è troppo permaloso per poter stare ad alti livelli deve essere più non dico accondiscendente ma più diplomatico se tu attacchi la stampa in questo modo ma cosa ti aspetti che accada di qui poco tra l’altro la attacchi su argomenti sbagliati perché non è vero tutto quello che ha detto è vero anche il contrario è vero quello che ha detto ma è vero anche il contrario”

“e poi lasciatemelo dire io non capisco perché la collega di canale 8 dopo aver sentito quella frase quella frase dei passaggi a livello non gli abbia almeno chiesto mister gentilmente mi potrebbe spiegare meglio questa storia del passaggio a livello che si alza e che si abbassa perché altrimenti io alzo e me ne vado e mi dispiace che la collega in questione non abbia fatto questo ne tantomeno qualcuno dei colleghi maschi troppi ha detto Spalletti ma che cosa dici ma come ti permetti di dire una cosa del genere quindi gentilmente Spalletti può spiegare qual era il senso dei passaggi a livelli che la collega avrebbe amato piuttosto che le griglie allora ragazzi cioè ma io sì non si può arrivare a questo integra questo e che grado l’apprezzamento per l’allenatore che io ho sempre testimoniato ma così come si apprezza bisogna evidenziare i lati negativi viene a cadere completamente di fronte a risposte di questo tipo è peccato che non c’ero altrimenti io l’avrei fatta notare questa cosa almeno ci avrei provato poi Spalletti che domande hai colleghi le deve fare in separata sede non durante la conferenza stampa convocata proprio per sentire le sue risposte“

“poi quando dice dopo a Empoli sono tornato io ma non è vero ti ha costretto il presidente a tornare a Napoli e l’hai detto proprio tu in conferenza stampa che volevi restare li dalle tue parti e che non ci potevi stare perché devi tornare a Napoli eh presidente aveva messo tutti in ritiro che fai tu te ne vai a casa e gli altri se ne vanno, fai come Ancelotti sei stato costretto a tornartene a Napoli e stata una scelta tua perciò sinceramente mi dispiace proprio tanto di aver sentito queste cose ma ma veramente brutte come tono“

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati