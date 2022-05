Auriemma: “Un presidente che veramente voleva vincere lo scudetto doveva fare una cosa. Sulla corsia sinistra…”

AURIEMMA, MERCATO, ADL – Raffaele Auriemma, noto giornalista, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” sulle frequenze di Radio Marte, ha fatto il punto sulla stagione del Napoli e sui prossimi obiettivi azzurri.

“Il Napoli si finanzia da solo, se va in rosso De Laurentiis deve provvedere a coprirlo e non ha intenzione di farlo, ma io credo sia giusto così perchè l’azienda deve essere pulita.

A tutti piacerebbe vedere il Napoli che spende centinaia di milioni di euro per acquistare i migliori calciatori, ma sappiamo che la nostra società non può disporre di quei capitali, bisogna saper fare calcio.

Se il Napoli per tredici anni consecutivi è nelle coppe europee, e nessuno in Italia ha fatto la stessa cosa, comunque resta un merito. Il Napoli quest’anno avrebbe avuto il dovere di vincere lo scudetto perchè ha avuto più di un’occasione per arrivare al primo posto e restarci.

Zanoli, per me, è una buona alternativa a Di Lorenzo. Per la fascia sinistra ci sarà un nuovo esterno che potrebbe essere Oliveira, ma non è detto che sia per forza lui.

Calciopoli era un sistema dove non c’era solo Luciano Moggi ma erano coinvolti in tanti ed hanno pagato tutti. Sicuramente ha partecipato ma lo faceva insieme a tanti altri, era un sistema sbagliato però è indubbiamente il più grande dirigente di calcio con Galliani.

Dopo Napoli-Fiorentina un presidente che veramente non vede l’ora di vincere lo scudetto raduna l’intera squadra motivandola”.

