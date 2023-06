Aurelio De Laurentiis vuole vincere, per i giornali il Napoli ha venduti quasi tutti, e Garcia ancora non conosce la squadra!… Ma perché i quotidiani si accaniscono cosi contro un club sano rispetto al nero delle altre? Devono vincere sempre le stesse?

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: il presidente del Napoli vuole continuare a vincere il che significa lottare ancora per lo scudetto e fare tanta strada in Champions League. L’obiettivo minimo, come sempre, sarà la qualificazione alla competizione europea più importante per club che garantisce importanti introiti e che permette alle società di tenere in ordine i conti. L’intenzione del patron, dunque, è consolidare la rosa che ha conquistato il tricolore nell’ultima stagione.

A breve ci sarà la presentazione di Rudi Garcia, erede di Luciano Spalletti. Poi si inizierà a lavorare sul versante mercato. Sono già tante le voci su Kim, Zielinski, Osimhen, Simeone ed anche Lozano: per alcuni organi di stampa il Napoli perderà tanti protagonisti della storica cavalcata, ma stanno evidentemente facendo i conti senza l’oste, ovvero il nuovo allenatore azzurro. Che potrebbe avere a breve dei colloqui individuali con tutti gli effettivi della rosa per parlare del suo progetto e delineare le strategie.

