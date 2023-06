Aurelio De Laurentiis-Prefetto Palomba, un idillio finito…in fuochi d’ artificio!!! Adl ancora comportamenti incomprensibili

Netta spaccatura tra Aurelio De Laurentiis e il prefetto della città, Claudio Palomba. Una frattura consumatasi sull’organizzazione della festa scudetto del Napoli di domani al Maradona. Il nodo sarebbero i fuochi d’artificio, che De Laurentiis pretende assolutamente per festeggiare. Il quotidiano racconta che Palomba ha lasciato irritato l’ennesima riunione in Prefettura e che De Laurentiis ha disertato la cerimonia d’onore prevista a Posillipo a cui era stato invitato.

De Laurentiis e Palomba si sono incontrati in prefettura ieri mattina alle 9,45 per definire la festa. Repubblica Napoli scrive:

“L’incontro serve per definire i contorni della festa di domani. E in particolare per quello che riguarda le autorizzazioni per i fuochi d’artificio che De Laurentiis vorrebbe per celebrare la festa scudetto. Ma i tempi dei due, il rappresentante delle istituzioni che deve far rispettare le regole e l’imprenditore decisionista, non riescono più a coincidere. L’incontro è tutt’altro che sereno, così filtra dal palazzo. Alla fine, il prefetto Palomba lascia la prefettura per andare in piazza Plebiscito dove si celebra la Festa della Repubblica. Tra le autorità e gli invitati ci sarebbe anche un posto riservato a De Laurentiis ma il presidente del club azzurro non si vede e anche il segnaposto con il suo nome dopo un po’ sparisce”.

Il racconto del quotidiano continua: “I più parlano di un prefetto visibilmente arrabbiato per i comportamenti, giudicati incomprensibili del presidente del Napoli. «Da lunedì parlo della clinica dei pazzi», la battuta che Palomba si lascia scappare prima di rientrare in prefettura, anche se non è chiaro a cosa fosse riferito e se direttamente legato a quanto accaduto. Di certo non c’è più quel clima di collaborazione e intesa ostentato nelle settimane scorse”.

