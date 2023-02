Aurelio De Laurentiis: “Napoli Onesto e competitivo…”

Aurelio De Laurentiis prima dell’inizio della conferenza stampa di Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa ai giornalisti presenti.

“Sfida storica? Abbiamo giocato col Panionios in Intertoto. Abbiamo affrontato il Chelsea, il Bayern Monaco. Mi meraviglio che tutti si stanno eccitando per un Napoli che è stato estremamente competitivo e il più onesto. E’ molto più importante vincere la Champions, perché ti dà un’immagine nel mondo che Napoli già ha”.

Poi ha aggiunto: “Io mi sono meravigliato quando gli americani hanno designato Ischia come la migliore isola del mondo. Nel 1953 il “Pirata dell’Isola Verde” è stato girato lì e non in America. Il tifoso ha sempre ragione, scommette”.

“Il mister e la faccia in conferenza del 30 maggio? Il mister è bravo e sa far giocare la squadra. Gli allenatori però non possono essere attenti al mercato, non è il loro lavoro. Abbiamo perso 200 milioni per il covid. Per Kvara tre anni fa ci avevano chiesto 30 milioni e l’abbiamo comprato a 10. Vogliamo giocare divertendoci”.

Aurelio De Laurentiis ecco il video da Francoforte

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati