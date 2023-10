“Aurelio De Laurentiis ha invitato gli “amici” e non lo hanno messo in particolare difficoltà…” Come non fare il giornalista per andare a Castel Volturno!

La decisione di Aurelio De Laurentiis di parlare con una parte della stampa a Castel Volturno ha generato dei dissapori tra chi si è sentito escluso. Inoltre le parole del patron non sono piaciute a tutti. Ecco quanto dichiarato da Michele Criscitiello, giornalista, nel corso del suo intervento ai microfoni di SportItalia:

“Ho sentito Aurelio De Laurentiis per tutta la durata della conferenza stampa, oltre cinquantotto minuti. E dico solo una cosa: le domande dei giornalisti sono state piuttosto morbide.

“Aurelio De Laurentiis ha invitato gli “amici” e non lo hanno messo in particolare difficoltà. Il presidente ha inoltre affermato che quello relativo all’interesse per Antonio Conte è soltanto un pettegolezzo. A sorpresa ha infine affermato che il colpo Khvicha Kvaratskhelia non è attribuibile al Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli, ma al figlio Edoardo. Perché non lo ha detto prima?”, il pensiero del cronista nel corso del suo intervento in televisione.

