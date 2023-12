Aurelio De Laurentiis, Errare e’ umano ma perseverare e’ diabolico

Aurelio De Laurentiis ancora una volta si prende il centro del mondo Napoli, proveremo ad analizzare i perché’ di alcune dichiarazioni rilasciate dal patron azzurro il merito al mercato, Simen ed il famoso rinnovo senza dimenticare uscite ed eventuali entrate

Ma andiamo per gradi, sul mercato sta iniziando la rifondazione della squadra, fino a sei mesi fa Campione d’ Italia oggi rischia anche il posto Champions del prossimo anno. I malumori per il dopo scudetto sono stati tanti, in primis i contratti al ribasso, cosa davvero anomala se si pensa che si è vinto un titolo dopo 33 anni! dove il rinnovo di Osi ancora oggi lontano, va avanti da fine campionato scorso, ma a dire del patron la firma tanto attesa sarebbe ormai imminente.

Ci perdonerete se lasciamo spazio al beneficio del dubbio visto che finora era stata annunciata più volte la cosa? Senza dimenticare che al Napoli occorrono rinforzi in difesa e centrocampo, dove sia numericamente che strutturalmente si ‘e davvero bisognosi di materia prima!

Zanoli in prestito al Genoa, Elmas al Lipsia per 25 milioni di euro, Demme in scadenza, Zilinsky in scadenza, Ostigard probabile partente a favore di un centrale più affidabile, in pratica le parole del tecnico azzurro Walter Mazzarri in conferenza sulla volontà di andar via da Napoli chi non si sente “considerato”, si sono più che materializzate, senza dimenticare che a breve che Anguissa ed Osimhen partiranno per la Coppa D’ Africa con quest’ultimo che ancora non rinnova!

Aurelio De Laurentiis che polveriera, perche’ questo malumore?

Ma perché’ tutto questo malumore? Se ricordiamo come ebbe inizio il ciclo Garcia, il Robespierre che pian piano ha dilapidato il materiale scudettato in suo possesso affermando che non ne conosceva nulla della storia recente, forse inizieremo a capirci qualcosa, senza dimenticare una campagna acquisti burocraticamente lenta, assenza di un DS in quel periodo, oltre che acquistare tre giocatori di prospettiva senza rinforzare la pedina mancante (Kim) in difesa con un calciatore di livello. Per dirla in termini romani…Pe fa la vita meno amara, me so’ comprato sta’ chitarra!

Per capirci, quando si vuole andare oltre le proprie mansioni e possibilità, e chiaro che resta una sola cosa da fare…suonare la chitarra! Oggi bisogna correre ai ripari per errori personali, di alta convinzione ma poca certezza nel saper organizzare una squadra di calcio, dove Giuntoli era la garanzia di mantenere quei rapporti che oggi sono miseramente giunti al capolinea.

Una fuga generale di insoddisfatti che cercavano una gratificazione per un traguardo storico raggiunto, e che lo stesso allenatore francese aveva completamente annientato. Una domanda però sorge spontanea, a se nei giorni precedenti alla presentazione del Garcia si erano incontrati e parlati,, ma cosa aveva capito Adl?

Insomma, il narcisismo ostinato del patron ha trasformato il Napoli in una vera e propria polveriera! Cosa si sarebbe dovuto verificare? Garcia non contrattualizzato, risolvere a grana contratti in tempi brevi, e non regalare alla concorrenza calciatori che qui avrebbero fatto ancora comodo, Zielinski ad esempio! A tal proposito faccio un appello al presidente, non bisogna denigrare chi non ha mai messo in discussione la voglia di restare, e se oggi il polacco, dopo 8 anni, preferisce la nebbia, si faccia una domanda e si dia una risposta.

Il 12 Agosto ormai e lontano, ed in tanti sono rimasti ancora lì ad attendere la verità, ora maledettamente chiara per i malcapitati tifosi partenopei, il Frosinone e solo l’atto dovuto di una incapacità gestionale post scudetto, dove tra contratti al ribasso e certezze da miraggio, resta i Il rammarico che se ci si fosse organizzati a gennaio con addi annunciati, e volontà di continuare il progetto, oggi staremmo a parlare di ben altro!

Ma in un’analisi logica, ormai chiara, bisogna pensare e vincere contro la Roma, quanto meno per far capire ai tifosi presenti all’Olimpico e quelli via etere, che la maglia è ancora un valore importante, quanto meno perché’ attaccata ad essa c’è la fede imperitura di chi mai ne ha tradito i colori!b

