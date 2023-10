” Aurelio De Laurentiis, è diventato un tuttologo, non è intervenuto quando doveva intervenire a difesa dell’allenatore…Ci prende per i fondelli!” Enrico Fedele devvero pungente

Enrico Fedele, ex agente e dirigente, oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Queste le sue parole:

“A mio parere il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è diventato un tuttologo: sa fare tutto, il procuratore, il giornalista, l’allenatore; non è intervenuto quando doveva intervenire a difesa dell’allenatore multando i giocatori, ha smentito l’incontro con Conte e quindi ci prende per i fondelli. Questo però nel calcio può capitare. E infatti esiste un solo Dio nel calcio: il risultato. Il risultato vale molto più dei soldi perché è proprio il risultato che porta i guadagni mentre i soldi non fanno arrivare i risultati”.

Infine ha concluso: “Non credo molto negli allenatori che però possono incidere abbastanza. A Napoli bastava prendere un allenatore che non avesse sconvolto le caratteristiche di questa squadra e non avesse comunicato determinate cose, mettendosi in condizione di essere criticato. Non mi sento amico di Garcia, perché non ho il piacere di conoscerlo. Ma non mi piace la situazione che si è creata. Ho visto un uomo deluso. Per me non esistono amici e nemici. Un allenatore quando arriva sa che c’è una situazione particolare e credo che il suo peggior nemico sia stato De Laurentiis”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati